Personeel Jessa en Sint-Trudo krijgen dan toch nog niet hun eerste coronavaccin: “We voelen ons in de steek gelaten”

“Als ziekenhuis hebben wij steeds onze rol en verantwoordelijkheid in deze coronapandemie opgenomen”, reageert dr. Yves Breysem, CEO van het Jessa Ziekenhuis. “We zijn steeds een stap verder gegaan, zowel tijdens de eerste coronagolf, in onderzoek bij de bestrijding van corona en nu recent in onze rol als ‘hub’ tijdens de vaccinatiecampagne en locatie voor sequencing van mogelijke coronavarianten. Om dan te elfder ure te horen dat, door een achterstand in de levering, het vaccinatieschema van het ziekenhuispersoneel in gedrang komt, is enorm teleurstellend en frustrerend. Het wordt ontzettend moeilijk om onze medewerkers en artsen gemotiveerd te houden in de strijd tegen corona. Wij staan continu in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.”