Paul (83) laat leven door ongelukkig ongeval met trein in Hasselt, vrouw Magdalena (82) in coma: “Papa heeft mama nog weggeduwd, een heldendaad”

judo Bijna vergeten olympiërs Ann Simons (40) pakte brons in Sydney: “Spelen geven een extra dimensie aan de sport”

13 juli Ann Simons is na Pieter Timmers en Dirk Van Tichelt de derde laatste Limburgse die een medaille pakte op de Olympische Spelen. De Tongerse pakte brons in Sydney. Dat was 21 jaar geleden een grote verrassing. Niet omdat Simons pas twintig jaar oud was, wel omdat ze haar derde plaats verzilverde in de laatste vijf seconden van haar kamp. “Vijf seconden is niet lang, maar in mijn geval wel een wereld van verschil”, vertelt Simons die ook nu met veel belangstelling uitkijkt naar de Spelen in Japan.