Patiënt van Jessa Ziekenhuis dient klacht in tegen Warmste Week wegens geluidsoverlast

Hasselt Hasseltse Banneux­wijk moet 4.000 vierkante meter groener zijn tegen 2026: “Vandaag nog één van de meest verharde wijken in onze stad”

Het Hasselts stadsbestuur zet de komende drie jaar in op de ontharding van minstens 4.000 vierkante meter in de Banneuxwijk. “Hoog tijd, want de voorbije jaren is ook in onze stad duidelijk geworden wat de negatieve effecten van overmatige verharding zijn”, aldus bevoegde schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+). De inwoners, scholen en bedrijventerreinen helpen mee.

18 december