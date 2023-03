Pat Krimson wint Golden Hasselt Award: “Voor zijn bijdrage aan de artistieke uitstraling van de stad”

Het is nog even, maar Pat Krimson mag op 7 oktober de Golden Hasselt Award in ontvangst nemen. De uitreiking zal plaatsvinden in feestzaal Lorka, waar die avond ook de Jongerenaward gaat naar Michiel Janssens.

Na onder andere Matteo Simoni, Axelle Red en Dana Winner wordt dit jaar Pat Krimson bekroond tot winnaar van The Golden Hasselt Awards. “Als populaire dj, producer, frontman van 2 Fabiola én bezieler van de voormalige Hasseltse discotheek Ritz - later Atmoz - krijgt Pat Krimson de prijs voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de artistieke uitstraling van Hasselt”, aldus Frans Billen, initiatiefnemer van The Golden Hasselt Awards.

“Pat Krimson heeft een opmerkelijk parcours in de muziekwereld afgelegd”, benadrukt juryvoorzitter Jos Dessers. “Eind jaren 80 begon hij als promotor bij een platenfirma en was hij oprichter van het populaire Dance Opera-label. Eén jaar later scoorde hij met Leopold 3 al zijn eerste hits. Daarna volgde 2 Fabiola, goed voor nationaal en internationaal succes. De herstart van 2 Fabiola, dit keer samen met Loredana De Amicis - de vrouw met wie hij onlangs op Valentijn in het huwelijksbootje stapte - was een voltreffer. Nog steeds is de in Hasselt geboren man succesvol in binnen- en buitenland. Net daarom verdient hij deze prijs.”

Volledig scherm Pat Krimson en Loredana stapten onlangs in het huwelijksbootje. © E&R Wedding and Fashion

Ook musicalartiest Michiel Janssens valt in de prijzen. Hij mag binnenkort de Jongerenaward in ontvangst nemen. “Janssens studeerde af aan de afdeling Woordkunst-Drama aan de Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt. Daarna vervolgde hij zijn studies aan de Guilford School of Acting in het Verenigd Koninkrijk. Janssens heeft sindsdien in grote producties meegespeeld zoals ‘Tanz der Vampire’, ‘Cats’ en ‘SpongeBob’. In deze laatste musical speelde hij de hoofdrol, met voorstellingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Van deze 26-jarige musicalartiest gaan we zeker nog veel horen.”

Volledig scherm Michiel Janssens, die binnenkort de Jongerenaward in ontvangst mag nemen. © Yellow Belly

Wie wil meevieren, is op zaterdag 7 oktober vanaf 19 uur welkom voor een receptie, met aansluitend een showavond in Broadwaystijl met optredens van onder andere Günther Neefs, Isabelle A, Willy Claes, Marijn Devalck en de Yentl Bigband. Tussendoor kan het publiek genieten van een driegangendiner, inclusief drank tot middernacht. Tickets kosten 95 euro per persoon. Voor meer info en reservatie kan u contact opnemen met organisator Frans Billen via 0475/35.55.93 of 011/35.25.08.