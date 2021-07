Pas op 5 augustus duidelijkheid wie voor rechter moet komen na dood student Sanda Dia

autosport Glenn van Parijs op zoek naar titel in Porsche Cup: “Het moet beter in de drie resterende meetings”

13 juli De eerste helft van het seizoen 2021 van de Porsche Carrera Cup Benelux is achter de rug en in de titelstrijd vinden we na de wedstrijden aan de Nederlandse kust nog drie kandidaten: de Limburgers Dylan Derdaele en Glenn van Parijs en de Nederlander Huub van Eijndhoven. Van Parijs scoorde in Nederland een derde en vierde plaats, een resultaat dat misschien iets beter had kunnen zijn, maar ook slechter.