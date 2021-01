Parket jaagt op ‘verdoken’ geld en luxe van veroordeelde gangsters: “Criminelen betalen te weinig”

Hasselt/Zonhoven/Stevoort Scholen­groep Sint-Quintinus telt slechts 40 leerlingen in quarantai­ne: “Tóch iemand op school na tripje in code rood? Dan grijpen we in”

4 januari Wie meer dan 48 uur in een rode zone verbleef, moet verplicht in quarantaine. Dat besliste het Overlegcomité afgelopen week, en het geldt ook voor de leerlingen en leerkrachten die vanaf deze week terugkeren naar school. Maar of de leslokalen van de scholengroep Sint-Quintinus, waaronder het Virga Jessecollege en Kindsheid Jesu, in Hasselt daarom leeglopen? Dat niet. “Slechts 40 van de 7.500 leerlingen op onze zeven scholen zitten in quarantaine.”