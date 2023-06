Parkeerplaatsen Koning Boudewijnlaan verdwijnen door werken aan Spartacuslijn: “Park H zal nog meer als stadsrandparking dienen”

De werken voor een vrije bedding van Spartacuslijn 2 tussen Hasselt en Maasmechelen starten op 19 juni aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Dat leverde al heel wat vragen op over de bereikbaarheid en zeker over het parkeren tijdens de werken. Alle parkeerplaatsen langs de Koning Boudewijnlaan verdwijnen namelijk.