“Papa wou volgende week met zijn kleinzoon gaan vliegen”: dochter vertelt over passie van verongelukte piloot Eric (59)

Hasselt Academie­jaar officieel ingezet met traditione­le stoet én groot nieuws: “UHasselt verhuist in 2022 naar Herkenrode­ka­zer­ne”

23 september Naar jaarlijkse gewoonte is het academiejaar in Hasselt officieel geopend met de traditionele stoet der togati. Dit jaar had de rector van de UHasselt groot nieuws in petto voor de heuglijke gebeurtenis. “In 2022 nemen we écht intrek in de Herkenrodekazerne in het Hasseltse centrum", klinkt het. De nauwe band tussen de stad en de universiteit worden zo nog net iets nauwer.