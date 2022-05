Pajtim Bajrami neemt De Vork van Luc Bellings over: “Toen ik de papieren tekende, vloeiden er tranen”

Genk “Erdogan-school in Vlaanderen is ergste wat onze kinderen kan overkomen”: Demir boos dat Raad van State beslissing om Genkse islam­school te verhinde­ren vernietigt

De Raad Van State vernietigt de beslissing van de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), om de erkenning van een islamitisch geïnspireerde school in Genk te weigeren. Minister Weyts zegt alles eraan te blijven doen om de oprichting van de school te verhinderen. De Genkse minister Zuhal Demir reageert verbolgen. “Een Erdogan-school in Vlaanderen is ergste wat onze kinderen kan overkomen.”

18 mei