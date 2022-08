OVERZICHT. Zo bereik je straks veilig én snel de Pukkelpopweide

HasseltVanaf donderdag keert Pukkelpop tot en met het weekend terug naar de festivalweide van Kiewit. De Kempische Steenweg wordt dan ter hoogte van het festivalterrein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ben je nu al in de war door de werken, maar wil je straks toch veilig én snel naar Pukkelpop? Dan helpt onze redactie je op weg met de vervoersopties in dit overzicht.

Terwijl er al enige tijd stevig gewerkt wordt aan de verhoging van de Kempische brug, komt daar vanaf donderdagochtend om 4 uur ook de afsluiting van de Kempische Steenweg voor gemotoriseerd verkeer bij. Tot maandag 22 augustus mogen onder meer automobilisten daar, ter hoogte van het festivalterrein, niet meer rijden. Enkele tips voor de niet-wandelende festivalganger.

Toch met de auto

Kom je van ver en ben je als festivalganger tóch met de auto? “Dan kan je rekenen op voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het festivalterrein”, zo belooft de Pukkelpop-organisatie. Eens je ter plaatse bent, volg je simpelweg de pijlen naar de parking. Zet je jouw auto één dag neer, dan betaal je acht euro. Voor twee dagen betaal je elf euro, voor drie dagen een bedrag van vijftien euro en voor vier dagen twintig euro. Alle parkings zijn ‘cashless’, dus breng zeker je bankkaart mee. Pukkelpoppers die met de auto komen en beslissen om vroeger te vertrekken, krijgen geen restbedrag terug. Reserveren is niet nodig.

Ga je zelf niet naar het festival, maar wil je iemand met de auto afzetten? Ook dat is mogelijk. Zo kan je terecht op de Kiss & Ride ‘Chill’ aan de Corda Campus in Kiewit aan de baan Hasselt-Eindhoven, vlakbij het festivalterrein. “Dit is de perfecte drop-off zone voor festivalgangers die op Camping Chill logeren", raadt de organisatie aan. Ook is er de Kiss & Ride ‘Relax’, bereikbaar via afrit 30 (Park Midden Limburg) op de E314 in Houthalen.

“Enkel festivalgangers en buurtbewoners te voet of te fiets mogen gebruik maken van het stuk aan het station van Kiewit tot aan de kerk van Kiewit. Daartussen ligt het festivalterrein en Camping Chill. We raden onze Pukkelpoppers dus aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het gratis aangeboden openbaar vervoer.”

Met de trein

Festivalgangers die met de trein komen, reizen volledig gratis naar Pukkelpop. Zo geeft je festivalticket jou recht op een gratis e-treinbiljet. Deze is geldig voor één heen- en één terugreis in de 2deklas van je Belgische vertrekstation naar het station van Kiewit en kan je gedurende de festivalperiode bestellen door de NMBS-code op je festivalticket te verzilveren. Het station van Kiewit ligt op slechts 500 meter loopafstand van het festivalterrein.

Kom je met de trein aan in Hasselt-station, dan kun je daar de gratis ‘external festivalshuttle’ naar het festivalterrein nemen. Deze shuttle rijdt in een lus van station Hasselt naar Camping Relax, het festivalterrein, Camping Chill en dan weer terug naar het station Hasselt. De shuttles zijn gratis en rijden van donderdag 18 augustus tot en met zondag 21 augustus tussen 10.00u en 04.30u. Op maandag 22 augustus rijden ze dan weer tussen 08.00u en 15.30u. Opgpast: op maandag is er een aangepaste busdienst. De shuttles rijden dan rechtstreeks van Camping Chill naar het station van Hasselt.

Verder zorgt de Pukkelpop-organisatie ook voor gratis nachttreinen tijdens de nacht van zondag 21 augustus op maandag 22 augustus. Reserveren is verplicht en kan via de site van NMBS.

Met de bus

Ook naar Pukkelpop met de bus is mogelijk en een goede vervoersoptie. “Stippel je heenreis uit met de routeplanner of app van De Lijn. Daarmee kan je snel achterhalen welke buslijnen en welke opstapplaatsen je best kan gebruiken om vanuit jouw gemeente naar Hasselt of Kiewit te reizen. Geraak je niet rechtstreeks met de bus in Kiewit, dan reis je best naar Hasselt-station en stap je daar over op de gratis external shuttle”, aldus de organisatie. Om naar Pukkelpop te reizen, maak je gebruik van de normale vervoerbewijzen van De Lijn.

Daarbovenop zorgt het festival, dankzij de provincie Limburg en 37 gemeenten, iedere festivaldag voor gratis nachtbussen op vertoon van je PKP22-polsbandje. De nachtbussen rijden op vrijdag 19 augustus (vertrek om 02.30 uur), zaterdag 20 augustus (vertrek om 02.30 uur) en zondag 21 augustus (vertrek om 00.30 uur). Voor de nachtbussen 16, 18a, 48, 52-58 en 180 wandel je vanaf de festivaluitgang naar rechts richting Zonhoven tot net voorbij de kerk van Kiewit. De bussen staan opgesteld aan de weerkant van de kerk. Voor de nachtbussen 3, 4-39, 8, 20a, 21a, 45, 91, 299 en AL wandel je vanaf de festivaluitgang een 100 meter naar links richting Hasselt tot aan de Europalaan. De bussen staan opgesteld aan de kant van de Europalaan.

Met de fiets

Kan je met de fiets komen, dan is dat meteen ook de snelste vervoersoptie. Zo volg je simpelweg de pijlen naar de gratis fietsenstalling, vlakbij het festivalterrein. Let wel op: fietsen die verkeerd geparkeerd staan - zoals tegen gevels, hekken, afspanningen of nooduitgangen - worden door de politie verwijderd.

Meer informatie? Dan kan je terecht op www.pukkelpop.be. De Pukkelpop-app downloaden? Dat kan via www.pukkelpop.be/nl/info/pkp-app. Zo blijf je ook tijdens het festival op de hoogte.

