OVERZICHT. Van deze gloednieuwe parkeervoordelen geniet je binnenkort in Hasselt

Hasseltse kindercoa­ches Tine (39) en Katrien (32) openen straks eerste ‘ontprik­kel­cen­trum’ in ons land: “Tijd en rust voor kinderen en ouders die het nodig hebben”

Met je kinderen tot rust komen in het eerste ‘ontprikkelcentrum’ van ons land? Daar zorgen de Hasseltse kindercoaches Tine (39) en Katrien (32) binnenkort voor. Met een crowdfunding hopen ze 15.000 euro in te zamelen, om de eerste kinderen en hun ouders hopelijk in september te kunnen verwelkomen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk wel of net niet in zo'n ontprikkelcentrum? Tine legt uit wat het plan precies is.