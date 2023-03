OVERZICHT. Van binnenplein tot gloednieuwe appartementen van 1 miljoen euro: zo moet het oude gerechtshof van Hasselt er tegen 2026 uitzien

Stijn Baert proeft steak-friet in 4 luxerestau­rants en bezoekt één bekende grillmas­ter: “Zowel hoeveel­heid als smaak doen me de prijs niet begrijpen”

Dat de ene steak-friet de andere niet is, moeten we vast niet meer vertellen. Maar waar eet je de lekkerste versie? HLN-foodie Stijn Baert proeft het gerecht in vier duurdere luxerestaurants, getipt door de HLN-lezers. Moet de voorlopig beste steak-friet van Vlaanderen op de restokaart plaats maken voor een nieuwe? “Een van de weinige chefs die het grillen echt onder de knie heeft, las ik op voorhand, maar het is niet slecht, noch exceptioneel of origineel.”