Organisatie Hasseltse Jeneverfeesten houdt ermee op na 32 edities

Geheime affaire met schoonzus draait slecht uit: “Ze wilde dat ik alles voor haar betaalde”

Een 34-jarige man uit Herk-de-Stad, die een geheime relatie onderhield met zijn schoonzus, moest daarvoor diep in zijn portefeuille tasten. Maar toen de dertiger ontdekte dat er nog een andere man in het spel was, escaleerde de zaak. Er hangt de man nu mogelijk zelfs een stevige celstraf boven het hoofd.