Opvoeder Hasselts internaat geschorst na mogelijke zedenfeiten

Een opvoeder van internaat De Mix in Hasselt is geschorst omdat hij mogelijk zedenfeiten zou hebben gepleegd. De 49-jarige man uit Oudsbergen zou gefilmd zijn terwijl hij de slaapkamer van een leerling binnendrong om daar aan zijn ondergoed te ruiken. Het parket van Limburg bevestigt dat er een opsporingsonderzoek gestart werd.

De bal ging aan het rollen toen een leerling merkte dat er spullen verplaatst werden in zijn kamer. De jongen plaatste daarop een camera om te achterhalen wat er precies aan de hand was. Op de beelden was te zien hoe een opvoeder (49) van het internaat in de kamer binnendrong en er aan het ondergoed van de leerling rook.

Het internaat maakt deel uit van de scholengroep GO Next. “Er is inderdaad een onderzoek gestart”, klinkt het bij Carlo Gysens, Algemeen directeur van de scholengroep. “De persoon in kwestie werd geschorst. Hoe lang dat nog zal duren hangt af van het onderzoek.” De scholengroep GO Next kwam vorig schooljaar in opspraak nadat negen leerkrachten van de Sportschool beticht werden van racistische, homofobe en seksistische uitlatingen via WhatsApp.

Het parket van Limburg bevestigt dat er een opsporingsonderzoek gestart is naar de man, na een klacht die in april van dit jaar gemaakt werd. “Momenteel is het nog niet duidelijk of er ook strafbare feiten gepleegd zijn”, klinkt het bij het parket.

