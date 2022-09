Opnieuw moordpoging met insuline in rusthuis met bedenkelijke voorgeschiedenis: parket gaat uit van vergiftiging

In het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt is een bejaarde man bijna om het leven gekomen nadat hij werd ingespoten met een overdosis insuline. Dat weet de onderzoeksredactie van HLN en ‘VTM Nieuws’. De man overleefde het uiteindelijk. Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar poging tot moord. Voorlopig is het gerecht nog geen verdachte op het spoor. Het rusthuis - in handen van woonzorggroep Armonea - had al een bedenkelijke voorgeschiedenis.

De rusthuismoorden in Oostrozebeke - waar HLN en VTM NIEUWS vorige week aan het licht brachten dat er drie rusthuisbewoners zijn vermoord en nog eens zes moordpogingen zijn ondernomen - zijn geen alleenstaand geval. Net zoals in Oostrozebeke, werd op 8 mei van dit jaar ook een bejaarde bewoner van een rusthuis in Hasselt ingespoten met een overdosis insuline. De bewoner overleefde het gelukkig. Het gaat om het woonzorgcentrum Gaerveld, in handen van woonzorggroep Armonea.

Het parket bevestigt de zaak maar is erg karig met informatie. De woonzorggroep Armonea, waaronder het rusthuis valt, bevestigt wél dat er een gerechtelijk onderzoek naar poging tot moord wordt gevoerd. Het parket zou uitsluiten dat het om een medische fout gaat, maar gaat uit van vergiftiging.

Wat er op 8 mei precies is gebeurd, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen zou het gaan om een verpleegkundige die het onhandelbare gedrag van een bewoner met dementie niet meer zou aangekund hebben. Na de inspuiting is de bewoner naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden hoge waarden insuline vastgesteld, terwijl de bewoner helemaal geen insuline nodig had.

Quote We weten niet of het een moordpo­ging is of een medische fout. Ook niet of de medewerk­ster in verdenking is gesteld of niet Armonea

De dag nadien, op 9 mei, is er aangifte gedaan bij de politie. Die verhoorde een 9-tal medewerkers. Een van hen zou heel emotioneel gereageerd hebben, maar heeft de feiten niet bekend. Die medewerkster is meteen op non-actief gezet met behoud van loon, ter bescherming van zichzelf en de andere medewerkers. Armonea benadrukt wel dat ze de medewerkster niet verdenkt. De vrouw heeft achteraf zelf ontslag genomen en werkt dus momenteel niet meer in het rusthuis. De bewoner zelf is kort na de feite verhuisd naar een ander woonzorgcentrum. De woonzorggroep benadrukt dat ze niets weet over de stand van het gerechtelijk onderzoek. “We weten dus niet of het een moordpoging is of een medische fout. Ook niet of de medewerkster in verdenking is gesteld of niet."

Klachten

Het is niet de eerste keer dat woonzorgcentrum Gaerveld in opspraak komt. De afgelopen drie jaar zijn er maar liefst tien klachten binnengekomen over het rusthuis. De meeste klachten gaan over het slechte medicatiebeleid. Zo worden er stelselmatig fouten gemaakt bij het toedienen van medicatie en wordt er vervallen medicatie gebruikt. Ook het toedienen van insuline wordt niet geregistreerd. Toen de inspectie op 11 mei langskwam was dat trouwens ook al op basis van een klacht over het medicatiebeleid. De inspecteur vond er “driemaal onidentificeerbare medicatie die uit de blisters was gehaald”. Welke pillen en voor wie ze bedoeld waren, kon niemand van het personeel de inspecteur zeggen.

Opvallend wel: ook hier verwittigde het rusthuis het Departement Zorg en Gezondheid niet, hoewel dat wel een wettelijke verplichting is. De Zorginspectie kwam de feiten pas en stoemelings te weten. Tijdens een controle op 11 mei - drie dagen na het incident - ontdekte de inspectie dat er politieagenten aanwezig waren in het rusthuis. Die waren daar naar aanleiding van de overdosis. Pas toen de inspecteur daar de directeur op aansprak, vertelde die wat er op 8 mei was gebeurd.

In 2015 haalde Gaerveld zelfs het Vlaams Parlement. In een parlementaire vraag aan toenmalig minister Jo Vandeurzen (CD&V) ging het toen al over bewoners die verkeerde pillen zouden krijgen van het medisch personeel. Maar ondanks het feit dat de klachten tot bij de minister kwamen, veranderde er weinig in het woonzorgcentrum zelf.