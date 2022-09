Opleidingshoofd bij PXL pleit voor ‘FIM’-reeks in plaats van veelbesproken ‘Fire’-reeks

Hasselt Jongeren en senioren gewond bij verkeerson­ge­val­len

Dit weekend vonden opnieuw een aantal verkeersongevallen plaats in politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Zondag was er een aanrijding tussen twee motors op de N74 in Hasselt. Een 67-jarige vrouw uit Leopoldsburg en een 70-jarige man uit Lummen raakten gekwetst. Naast de senioren raakten ook twee jongeren gewond. Vrijdag was een 21-jarige man betrokken bij een aanrijding tussen een motorfiets en personenwagen aan de Vroeg-Opstraat in Diepenbeek. Zondag was er een aanrijding tussen een fietser en een voertuig waarbij een 22-jarige man lichtgewond was.

4 september