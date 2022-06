Op zoek naar iets nieuws? Yogi Elke wil Limburg warm maken voor hangmatten yoga

HasseltElke zomer duiken er in onze contreien nieuwe (sportieve) hypes op. Denk maar aan de padelsport of tai chi. Dit jaar wil de Hasseltse yogi Elke Bancken (39) Limburg en omstreken veroveren met aerial yoga oftewel hangmatten yoga. Deze bezigheid is in België nog niet bekend en daar hoopt ze verandering in te brengen. Elke wil met een zwevende cocon momenten van rust en uitdaging creëren tijdens haar lessen.

Aerial yoga is een unieke vorm van yoga waarbij je wordt ondersteund door een hangmat. Die hangmat haalt de druk en last weg uit je wervelkolom, schouders en gewrichten. Bovendien zorgt de hangmat voor een betere doorstroming. Aerial yoga biedt bijgevolg een evenwichtige mix tussen ontspanning en uitdaging - volledig op je eigen ritme. Dat maakt deze vorm van yoga voor iedereen toegankelijk, of je nu al ervaring hebt met yoga of niet.

Volledig scherm Elke Bancken illustreert de hangmatten yoga © RV

Succesvolle try-out

“Ik wil vooral dat mijn cursisten genieten en volledig tot rust kunnen komen in hun hangmat”, zegt Elke. “Daarbij zijn fancy poses niet belangrijk, luisteren naar je lichaam is dat wél.” De try-out die eind mei plaatsvond, werd in elk geval enthousiast onthaald door Elkes eerste cursisten: “Alles ziet er zo ingewikkeld uit, maar eigenlijk valt het best mee. Ik had niet verwacht om na een eerste les al meteen ondersteboven te durven hangen!”, vertellen deelnemers Laura en Lien.

Het materiaal en de hangmatten van Elke zijn logischerwijze volledig gecertificeerd. Zelf is ze verheugd dat ze haar passie nu ook op Belgische bodem kan delen. “In onze B&B in Sri Lanka was aerial yoga een grote hit. Na deze zomerworkshops, start ik in het najaar met een lessenreeks aerial yoga in Kuringen (Hasselt). Mijn grootste droom is om uiteindelijk een eigen yogastudio te openen. Maar een geschikt plafond vinden voor mijn hangmatten is nog niet zo eenvoudig.”

Volledig scherm Elke Bancken illustreert de hangmatten yoga © RV

Wie deze zomer iets nieuws wil proberen, zakt op woensdagavonden of zaterdagvoormiddagen in juli dus beter af naar het Cultureel Centrum in Hasselt. Workshops vinden plaats op zaterdag 9 en 23 juli van 0.30 uur tot en met 10.30 uur en woensdag 13 en 27 juli van 19 uur tot en met 20 uur. De deelnameprijs bedraagt 15 euro. De plaatsen per workshop zijn beperkt. Verplicht inschrijven of vrijblijvend meer informatie kan via yogametelke@gmail.com of instagram.com/yogametelke.

