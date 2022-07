Op huizenjacht in...Stevoort: “Zo populair dat potentiële kopers vaak hoger bieden om hier zeker te kunnen wonen”

Op een steenworp van Hasselt-centrum ligt Stevoort, waar zo’n 4.000 inwoners vertoeven. Samen vormen zij één hechte gemeenschap die hun dorp elk jaar tijdens het Pinksterweekend in vier kleuren verdelen. “Dat is een unieke traditie waar recent nog 1.500 inwoners aan deelnamen”, zegt Rob Hasevoets, zaakvoerder en vastgoedmakelaar van ERA Nobis, die zelf ook in Stevoort geboren en getogen werd. “Tijdens dat weekend leert de buurt elkaar op een heel andere manier kennen: we spelen spelletjes met elkaar, houden wedstrijden tegen elkaar en discussiëren met een drankje aan de toog wie het snelste of het beste was. Het is deze traditie die maakt dat Stevoort zo’n hechte gemeenschap heeft. Iedereen kent elkaar. Ook de kleinsten doen volop mee aan deze traditie. Dat maakt dat zij ook later het liefste van alles in Stevoort willen blijven.”