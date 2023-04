Op één week tijd drie verdachten van drugshandel gevat

Uitbater shishabar krijgt twee jaar cel voor wietplanta­ge met geheime doorgang: “plots paste de sleutel van de eigenaar niet meer in het slot”

De uitbater van een shishabar in Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, zes maanden minder dan de aanklager had gevorderd, omdat hij een professionele cannabisplantage opzette in het appartement boven het handelspand dat hij huurde. Zelfs de de eigenaar kon plots niet meer binnen. “Hij had speciaal een geheime doorgang gemaakt.”