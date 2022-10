Oost-West-Show keert dit weekend na twintig jaar terug naar Sint-Lambrechts-Herk

De Sint-truidersteenweg, die loopt van Hasselt tot Alken, deelt op zaterdag de inwoners van Sint-Lambrechts-Herk op in Oost (rood) en West (wit). Tot 2005 was team West altijd de grote winnaar, maar team Oost bracht daar tijdens de corona-editie van twee jaar geleden verandering in.

Volksfeest

“Toen we 20 jaar geleden de eerste editie van de Oost-West-Show organiseerden, hadden we nooit gedacht dat het zo’n succesverhaal zou worden. Drie jaar na elkaar hebben we de quiz herhaald en zagen we in aanloop en tijdens het spel de gekte toenemen. De hele gemeenschap in Moosherk (Sint-Lambrechts-Herk, red.) leefde hier naartoe, met op het einde één groot volksfeest. Dat warme gevoel willen we zaterdagavond opnieuw tot leven wekken. Aan de hand van toffe proeven, waar iedereen actief kan aan deelnemen of supporteren aan de zijlijn, wordt het dus opnieuw een spannende tweestrijd”, zegt Frank Clerix als quizorganisator van Volle Bak Herk.