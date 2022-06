Ook achterneef van kopstuk Thomas P. minimaliseert rol tijdens grote drugsproces

Nieuwerkerken BELOOFD IS BELOOFD. Verhuizen de verenigin­gen van Wijer in Nieuwerker­ken straks naar een nieuwe zaal? Wat met de gemeente­lij­ke sporthal? En krijgt elke nieuwe inwoner straks een klimaat­boom?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Nieuwerkerken, een gemeente die een nieuwe polyvalente zaal voor haar verenigingen in Wijer wil en een klimaatboom voor elke nieuwe inwoner moet voorzien tegen 2024.

15 juni