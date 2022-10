‘Onzichtbare kinderen’ van gevangenen krijgen eigen speelterrein: “Ik kijk een week uit naar dit bezoek”

HasseltDeze zaterdag werd in de gevangenis van Hasselt de nieuwe bezoekerstuin geopend. Gedetineerden kunnen tijdens het bezoek van hun kinderen samen in het groen vertoeven. “We doen dit om het welzijn van iedereen te ondersteunen en de kinderen de kans te bieden om met hun ouders even de kille omgeving te verlaten”, vertelt directrice Anca Wouters.

De bezoekerstuin kwam tot stand dankzij een samenwerking van het gevangeniswezen met vzw Terra Therapeutica en de hogeschool PXL, departementen Ergotherapie en Groenmanagement. “De relatie tussen ouder en kind is voor ons belangrijk”, stelt Wouters. “We vonden dat er nood was aan een tuin met speelelementen in het groen. Die heeft een positief effect op het welzijn van de gevangenen en voor de kinderen is het een perfecte plaats om eventjes quality time met papa of mama te hebben.”

Volledig scherm De ballonnen geven het al aan: het was een feestelijke dag © Bart Borgerhoff

Volgens familiaal detentiebegeleidster Ann Timmermans van Justitieel Welzijnswerk Limburg gaat het in de gevangenis vaak om “onzichtbare kinderen”. “Wanneer ze op bezoek gaan bij hun ouders, moeten ze stilzitten en mogen ze niemand storen. Ze worden als het ware opgedragen om onzichtbaar te zijn en wij vinden dat ze juist gezien moeten worden. Daarom organiseren we af en toe activiteiten, zowel vrije als geleide gebeurtenissen, die de band met de ouders versterkt.”

Volledig scherm De opening van de bezoekerstuin © Bart Borgerhoff

Wipplank en groene tunnel

Vroeger konden gedetineerden hun kinderen wel zien, maar vond dat doorgaans plaats tussen de grijze muren of op een beperkt grasperkje. Nu krijgen ze op woensdagnamiddagen of in het weekend de kans om met de kinderen op een wipplank te spelen, door een groene tunnel te wandelen of aan toestellen te hangen. Bij het openen van de tuin werd er dan ook een glimlach getoverd op alle kinderen.

Volledig scherm Het lintje werd feestelijk geknipt © Bart Borgerhoff

“Het is heel leuk dat dit er is en hopelijk zullen andere gevangenissen volgen”, vertelt één van de gedetineerden. “Vroeger moesten we altijd binnen spelen, dit zal ons helpen om een band op te bouwen met mijn kinderen. Zij geven zelf ook aan dat ze meer met papa willen spelen.”

Volledig scherm De opening van de bezoekerstuin © Bart Borgerhoff

Moestuin en diertjes

De speeltuin werd aangelegd door vrijwilligers van de gevangenis zelf. “Elke reden is hier goed genoeg om eventjes buiten te komen”, stelt Wouters. “Het samenwerken was goed voor de teamgeest en stimuleert ook competenties die in de toekomst nog van pas kunnen komen. Op termijn zouden we ook graag een moestuin willen aanleggen, zoals er bij de vrouwengevangenis al één is. We hebben ook een aanvraag ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. In zo’n moestuin kunnen gevangenen zien dat ze zelf ook iets kunnen creëren en dat niet alles wat ze doen verkeerd is. We spelen zelfs met het idee om op een dag iets met dieren te doen binnen de gevangenis, uiteraard als alle dierenspecialisten het licht op groen zetten.” Met dank aan de studenten van de PXL werden er zelfs een aantal vogelhuisjes geknutseld die door de kinderen werden versierd en opgehangen.

Volledig scherm De kinderen amuseerden zich kostelijk © Bart Borgerhoff

Terwijl de kinderen en hun ouders genoten van een beetje quality time benadrukken de gevangenen dat deze tuin erg belangrijk voor hen is. “Daarom heb ik zelf ook als vrijwilliger meegewerkt met de aanleg. In weer en wind hebben we ons best gedaan om wat groen naar hier te brengen. Het bezoek van de kinderen het hoogtepunt van de dag? Meneer, ik kijk hier de hele week naar uit.”

Volledig scherm De opening van de bezoekerstuin © Bart Borgerhoff

LEES OOK:

Volledig scherm Bezoekerstuin voor kinderen Gevangenis van Hasselt © Bart Borgerhoff

Volledig scherm Bezoekerstuin voor kinderen Gevangenis van Hasselt © Bart Borgerhoff

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.