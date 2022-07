Onttrekkingsverbod in Limburg ingesteld

Herk-De-Stad IN BEELD: 10.000 festival­gan­gers genieten van uitver­kocht Rock Herk

Vandaag is de 38ste editie van Rock Herk op gang getrapt. De bezoekers moesten 1.097 dagen wachten op een nieuwe editie van het festival, dus iedereen was bijzonder vrolijk dat ze eindelijk weer konden genieten van het alternatieve muziekfestival. Al sinds 1983 mikt het festival op Limburgse gezelligheid en klinkende namen en als dan ook de zon nog schijnt, kan de pret niet op! 10.000 mensen bezoeken op vrijdag het festival, goed voor een uitverkochte weide. Met onder meer The Vaccines en De Jeugd van Tegenwoordig belooft het nog een prachtige avond te worden.

