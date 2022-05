Ontdekkingsfestival ‘Vuurdoop’ van PXL-Music keert komende vrijdag terug

Sint-Truiden Ontdek wijndomein ‘Gloire de Duras' tijdens Week van de Korte Keten

Tijdens de Week van de Korte Keten van 14 tot 22 mei 2022 worden in heel Vlaanderen lokale producenten en streekproducten in de kijker gezet. In Sint-Truiden staan de spotlights deze week op het wijndomein ‘Gloire de Duras’ in Wilderen. Daar ontdek je op 22 mei alles over de lokale wijn tijdens een rondleiding.

16 mei