Nu deepfakes de wereld veroveren, start Limburgse technologietweeling met unieke metaverse-opleiding

HasseltMomenteel verovert Chris Umé uit Beringen televisiekijkend Amerika met zijn deepfake-filmpjes. De technologietweeling van SyntraPXL, bestaande uit Mark en Bart Duisters (31) vinden dit het perfecte moment om te starten met een unieke metaverse-opleiding in Vlaanderen. “Ook buiten de gamewereld zijn nieuwe toepassingen in volle ontwikkeling”, zijn ze overtuigd.

Dit voorjaar deed Chris bij onze krant al eens uit de doeken waar hij allemaal mee bezig is. Toen wist hij natuurlijk ook nog niet dat Amerika weldra aan zijn voeten zou liggen. “De beste act die ik ooit gezien heb”, zei jurylid Simon Cowell over het filmpje waarin hij zelf de ster is.

Aan de PXL volgen de gebroeders Duisters alles vanop de voet. In 2009 werd aan SyntraPXL al gestart met eenjarige opleidingen rond gaming, animatie en 3D. Nu zetten de broers de volgende stap. ““Na al de theoretische uitleg die we altijd horen over metaverse, augmented reality, NFT’s en virtuele werelden is er nu eindelijk een opleiding die het praktisch aanpakt”, zegt Jos Cielen, Business Developer IT en Multimedia bij SyntraPXL op de T2-campus.

Voorlopers

“Eigenlijk lopen we al een tijdje vooruit op de rest van het land”, klopt Cielen zich op de borst. “Cursisten uit het hele land weten dat en vinden hun weg naar Genk. De opleidingen evolueren jaarlijks, zeker naar toegepaste technologie. Onze docenten hebben de afgelopen jaren een enorm kapitaal aan ervaring opgebouwd.”

Pokémon Go

Docent Mark Duisters voelt dat de virtuele realiteit ook steeds meer onderdeel wordt van het dagelijkse leven. “Er is natuurlijk de gamewereld. Denk maar aan Pokémon Go. Je beweegt je in de echte wereld, loopt naar waar een Pokémon is, richt de camera op de grond en vervolgens wordt een 3D-model geprojecteerd waar vervolgens interactie mee gevoerd kan worden.”

“Ook andere sectoren volgen inmiddels. Binnen de auto-industrie is er veel configuratiesoftware, waarbij de gekozen onderdelen in real-time getoond worden op een 3D-model. In de bouw worden modellen gemaakt op basis van de bouwplannen en in de industrie kan je leren werken met apparaten zonder deze echt te gebruiken. Zo kunnen werknemers ook de stiel leren.”

Vaste waarde binnen 10 jaar

De broers verwachten dat de metaverse ons leven steeds meer zal gaan beheersen. “Binnen tien jaar wordt het even evident als een mail sturen. Er gaan virtuele meetings plaatsvinden waarbij werknemers vanop afstand aanwezig kunnen zijn. Of ja kan online shoppen, waarbij je de meubels alvast even in jouw woning kan zetten. Hetzelfde met kleren: die kan je alvast projecten op jouw lichaamsbouw. Er is zeker vraag naar mensen met deze kwaliteiten. Dat merk je aan de jobadvertenties en bovendien gaat de gamesector nog verder groeien. En wij maken dergelijke ‘doeners’ op één jaar tijd!”

