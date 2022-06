Nood aan een pauze tijdens de blok? Laat je gratis masseren bij Café Soigné

Wielrennen Limburg doet een gooi naar het EK wielrennen 2024: “Veel troeven in handen”

Zakt de Europese wielertop in augustus 2024 af naar Limburg? De kans bestaat, want Flanders Classics en de vzw Limburg Demarreert, samen ook organisator van de Ronde van Limburg, onderzoeken de mogelijkheid om het Europees Kampioenschap wielrennen in 2024 te organiseren. “Vlaanderen heeft bewezen dat we van een wielerkampioenschap een heus volksfeest kunnen maken. Bedoeling is dat we vanuit Limburg onze kandidatuur insturen”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

1 juni