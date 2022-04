Nood aan digitale hulp aan huis? Stad Hasselt voegt 100 extra ‘digicheques’ toe

Hasselt Don Diablo, Kurkdroog, Jonna Fraser, The Chainsmo­kers en meer: Versuz viert twintigste verjaardag met feestelij­ke line-up

Club Versuz wordt in april twintig jaar en dat moet gevierd worden. Uitbater Yves Smolders trekt daarvoor alle registers open en zal samen met zijn team tal van nationale en internationale bekende gasten ontvangen. Denk aan de Nederlandse dj’s Don Diablo en Bizzey met als kers op de verjaardagstaart het populaire duo The Chainsmokers uit New York. “Kortom de langste én grootste line-up ooit in de Versuz-geschiedenis", aldus Smolders.

31 maart