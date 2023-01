Nieuwjaarsreceptie in Hasselt, speuren in Alden Biesen of op wandel aan de Maas: dit zijn de Limburgse weekendtips

Tongeren Vogelgriep vastge­steld bij pluimveebe­drijf in Tongeren

Er is opnieuw een besmettelijke vorm van vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Tongeren. In oktober 2022 vond er bij hetzelfde bedrijf nog een besmetting met het besmettelijke virus plaats. Pluimveehouders in de buurt moeten opnieuw maatregelen nemen.

12 januari