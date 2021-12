Nieuwe postgraduaat rond hoofdbegaafdheid is schot in de roos: “Zelfs al mensen op de wachtlijst gezet”

Genk Voetgang­ster (65) laat het leven bij verkeerson­ge­val in Genk, bestuurder opgepakt na vluchtmis­drijf

Op de Torenlaan in Genk is donderdag in de vooravond een voetgangster om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw overleed ter plaatse. Het gaat om Rita Z., een 65-jarige dame die uit de buurt afkomstig was. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf, maar werd iets later gearresteerd.

