Nieuwe mensen leren kennen? Word een ‘buddy’ en help nieuwe Hasselaren op weg

voetbal 3NB Wat een stunt! KFC Nijlen buigt met tien man 3-0 ruststand om bij Schoonbeek-Be­verst (3-3): "Zo’n scenario maak je niet vaak mee”

Na de 1-3-nederlaag van vorige week tegen Pelt zag het er aan de rust op bezoek bij Schoonbeek-Beverst opnieuw benard uit voor KFC Nijlen. De troepen van Sam Vermeulen werden vijf minuten voor de pauze tot tien man herleid na rood voor Vets en slikten daarna nóg twee goals voor het rustsignaal. Game over zou je denken, maar in een waanzinnig slotkwartier sleepten de bezoekers alsnog een punt uit de brand, 3-3 was de eindstand.

29 januari