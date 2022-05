Nieuwe ID of reispas nodig? 20 dagen wachttijd bij Hasseltse ‘t Scheep: “Grote personeelsuitval en drukte, maar dit mogen geen excuusjes zijn”

HasseltHasselaren die hun identiteitskaart zijn kwijtgespeeld, een reispas nodig hebben voor op vakantie of hun rijbewijs moeten afhalen, zijn in stadhuis ‘t Scheep niet meteen geholpen. Integendeel: wie vandaag een afspraak maakt, kan pas ten vroegste op 2 juni - 20 dagen later - langs. Het stadsbestuur kreeg heel wat misnoegde meldingen binnen, maar verzekert zo snel mogelijk een oplossing.

“Verschillende klachten hierover zijn intussen onze kant opgekomen, en het klopt inderdaad dat onze inwoners lang moeten wachten", bevestigt bevoegde schepen Frank Dewael (Open VLD). “Die klachten zijn trouwens zeer terecht. Zulke wachttijden kunnen echt niet.”

Volledig scherm © Mine Dalemans

Afsprakensysteem evalueren

En dus maakt het stadsbestuur dringend werk van oplossingen. “Vanaf 1 juni werven we 2 extra medewerkers aan op ons Balieplein in ‘t Scheep", verduidelijkt Dewael. “Deze nieuwe werkkrachten moeten ervoor zorgen dat de wachttijden van de huidige 20 dagen opnieuw naar de normale 3 à 4 dagen evolueren. Tegen midden juni moet de situatie genormaliseerd zijn, en dit zullen we dan ook nauwgezet in de gaten houden.”

Quote Door corona moesten we van een vrije inloop in ‘t Scheep overstap­pen naar werken op afspraak. Zorgt dit voor langere wachttij­den, dan gaan we op zoek naar alternatie­ven. De Hasselaar moet snel geholpen worden. Schepen Frank Dewael (Open VLD)

“Verder zullen we ons afsprakensysteem evalueren. Door corona moesten we van een vrije inloop in ‘t Scheep overstappen op werken op afspraak. Dit bleek goed te werken, dus behielden we deze manier van werken tot op vandaag. Maar als blijkt dat dit voor langere wachttijden zorgt, dan gaan we op zoek naar alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan een hybride systeem, waarbij zowel vrije inloop in ‘t Scheep als werken op afspraak mogelijk is. Dit zullen we in de loop van de komende dagen en weken bekijken.”

Grote personeelsuitval

Hoe het precies komt dat ‘t Scheep momenteel met zulke lange wachttijden kampt? “Dat is helaas nog een gevolg van de grote personeelsuitval die we dit voorjaar nog meemaakten door corona", licht schepen Dewael toe. “Daarbovenop komen de mensen weer meer naar buiten, kunnen ze weer op vakantie of hun rijexamen afleggen. Dat maakt het drukker voor ons, maar dit mogen natuurlijk geen excuusjes zijn. Hasselaren die vandaag dringend een afspraak nodig hebben, moeten geholpen worden. Zo simpel is het. Als stad doen we er dan ook alles aan om hen alsnog op korte termijn op ‘t Scheep te kunnen ontvangen, en niet pas na 20 dagen. Hasselaren die met dit soort problemen kampen, nodigen we uit om melding te maken via onze website. Vanaf midden juni moeten deze wachttijden dankzij de extra medewerkers weer volledig normaal zijn.”