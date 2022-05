Nieuw belevingsatelier zet Hasseltse jongeren aan tot actie rond eerlijke handel

Een inleefatelier rond eerlijke handel bestond, tot nu, nog niet in Limburg. “Maar door een belevingsatelier in Hasselt op te starten, kunnen we dit thema veel dichter bij de Limburgse jongeren brengen”, vertelt schepen Kelchtermans. En dus slaat Stad Hasselt hiervoor de handen in mekaar met Oxfam en Studio Globo.

Volledig scherm Julien Tayoro, coördinator van een project in Ivoorkust, en schepen Nele Kelchtermans. © Stad Hasselt

Echte situaties nabootsen

“Momenteel werken we met een werkgroep intensief aan het concept van het atelier”, zegt coördinator Sarah Plessers. “Met ideeën waarin interactie en beleving centraal staan, zoals bijvoorbeeld het runnen van een bedrijf door leerlingen, maken we het heel concreet voor jongeren. Door daarin verhalen uit het Globale Zuiden te verwerken, brengen we echte situaties tot leven. Zo leren ze niet alleen hoe eerlijke handel werkt, maar ook hoe je eigen consumptiepatroon eruitziet en welke gevolgen keuzes daarin hebben. Want weten wat je koopt en hoe die producten tot stand komen, is daarom de eerste stap in het verbeteren van de productieketen.”

Dat beaamt Julien Tayoro, coördinator van een project in Ivoorkust, tijdens een bezoek aan de Hasseltse Oxfam Wereldwinkel in Hasselt. “Ik heb in mijn jeugd aan den lijve ondervonden hoe je moet knokken om uit de armoede te geraken. Ik hoop andere jongeren én hun ouders te inspireren en motiveren om de juiste keuzes te maken. Hopelijk kan dit inleefatelier hetzelfde doen voor jongeren in deze stad”, aldus Tayoro.