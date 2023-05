Negentienjarige riskeert drie jaar cel voor autoroof na Grindr-date: “Ik werd beïnvloed door de minderjarigen in de groep”

Collega’s stelen Har­ley-Da­vidsons van overleden koppel: “Ik wou de schulden van mijn zoon verlichten”

“Had ik het allemaal geweten, dan had ik er met mijn vingers van af gebleven.” Vijf ex-collega’s moesten zich dinsdagvoormiddag voor de Hasseltse strafrechter verantwoorden nadat ze drie motorfietsen en een quad gestolen hadden aan een chalet in Tessenderlo. De eigenaars van de chalet waren overleden, maar de collega’s hadden er niet op gerekend dat de nabestaanden van het koppel de diefstal zouden opmerken. Na een melding bij de politie raakten de collega’s in paniek en ontdeden ze zich van de voertuigen. “Hij liet ons op Google Maps zien waar we de motors moesten dumpen.”