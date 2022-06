Neef van kopstuk vraagt ook vrijspraak in dossier ‘Bruindump’

Voor de neef was door het Openbaar Ministerie een celstraf van zeven jaar en een boete van 40.000 euro gevorderd. Meester Meyers was scherp in zijn betoog. “We zitten hier niet in het Sprookjesbos van de Efteling, maar in een rechtbank”, zei hij. “Het is een mooi verhaal dat Anthmar P. heeft verteld, maar we mogen ervan uitgaan dat de verhalen die het openbaar ministerie hier is komen vertellen, gebaseerd zijn op de werkelijkheid en dus bewezen kunnen worden.”