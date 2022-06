Nederlander die auto's en vrachtwagens voor Thomas P. kocht geeft zijn rol toe

Omdat de Nederlander uitgebreide verklaringen deed tijdens het onderzoek durfde hij woensdag zelf niet naar de rechtbank in Hasselt komen en liet hij zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Die bevestigde in grote lijnen de rol van zijn cliënt zoals die maandag door het Openbaar Ministerie geschetst was.

Zo richtte de Nederlander in maart 2013 de BVBA Maroba op waarvan de hoofdzetel in Hasselt stond en er ook een filiaal in Overpelt was. Hij moest van kopstuk Thomas P. de firma oprichten om op die manier zijn schulden aan hem af te lossen. De BVBA diende als front voor de aankoop van niet traceerbare auto’s voor de verschillende leden van de organisatie en om vrachtwagens aan te kopen waarmee het afval van de synthetische druglabo’s gedumpt werd.

Ook moest de Nederlander verschillende panden zoeken en huren waar er een cannabisplantage in onder gebracht kon worden. Hij moest verder de nodige grondstoffen voor de drugslabo’s via de bvba vanuit China via Roemenië invoeren. Toen het btw-nummer van Maroba werd ingetrokken, ging hij op zoek naar bedrijven in België waarvan hij de gegevens kon misbruiken om auto’s aan te kopen in Duitsland.

