Nederlander die 9 jaar cel riskeert in drugsproces vraagt lagere straf

Hasselt RESTOTIP. Brousse in Hasselt: “Hier laten we je niet tussen culturen kiezen. Alle smaken zijn mogelijk”

Goed nieuws voor de culinaire liefhebbers in Hasselt, want sinds kort is de Kunstlaan een splinternieuwe zaak rijker: ‘Brousse’. Het is chefkok Faty Khalis die daar voor kwalitatieve foodsharing zorgt, na bijna twintig jaar kookworkshops over de hele wereld te hebben gevolgd. Wij proefden alvast met plezier.

9 juni