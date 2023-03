Nachtelijke asfaltherstelling op Hasseltse Kuringersteenweg starten maandag: geluidshinder en snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur

Rock Herk pakt uit met nieuwe namen: Van Stikstof en Mura Masa tot The Haunted Youth

Eerder werden al zeven bands op de line-up van Rock Herk bekend gemaakt, maar nu lost het festival een grote lading namen. Op het hoofdpodium krijgen Stikstof, The Haunted Youth en The Hickey Underworld het gezelschap van Warhaus, het Britse Mura Masa, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Dikke, Jack Vamp & The Castle of Creep en Mayorga.