Naar de Pukkelpopcamping en hulp nodig met je bagage? Laat je helpen door Mattijs (15), Lander (13) en Leen (10) met hun bakfiets

Lummen Mediteren aan het Schulen­smeer

Even de tijd nemen om je batterijen terug op te laden, iedereen heeft wel eens nood aan. Mediteren kan helpen om even stil te staan en te genieten van de mooie dingen in het leven. Aan het Schulensmeer in Lummen kan je zaterdag 20 augustus deelnemen aan een meditatiesessie: de wind op je huid, het geluid van het water op de achtergrond en helemaal tot rust komen.

17 augustus