Na gruwelbeelden in Hasselts slachthuis hoopt Animal Rights op maximumstraf: “Dieren werden voor een elektroshock eerst natgespoten”

vtwonen Stinkende gootsteen? Zo los je het goedkoop en gemakke­lijk op (en zo vermijd je het al helemaal)

Een nare lucht in de keuken? Grote kans dat het gootsteenputje de boosdoener is. Hoe schoon de keuken ook is, een stinkende gootsteen lijkt soms moeilijk te verhelpen. Doe je voordeel met deze tips van vtwonen.be en binnen no time ruikt het opnieuw heerlijk fris. We blikken ook even vooruit en leggen je uit hoe je deze stank in de toekomst gewoon kan voorkomen.