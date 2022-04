Na dubbel uitstel is het opvijzelen van Tuikabelbrug nu écht gestart

HasseltMaandagvoormiddag is men eindelijk gestart met het opvijzelen van de Tuikabelbrug in Godsheide. Door de regenval en de hevige wind werden de vorige twee pogingen geannuleerd. “Een hogere Tuikabelbrug zorgt ervoor dat schepen met vier lagen containers hier zonder problemen onderdoor kunnen varen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De Vlaamse Waterweg wil het Albertkanaal verder uitbouwen als belangrijke transportader en verhoogt daarom de de 62 bruggen tot 9,10 meter. Zo kunnen binnenschepen met vier lagen containers vlot en veilig varen op het Albertkanaal en worden er nog meer vrachtwagens van de weg gehouden. Nu wordt jaarlijks al 40 miljoen ton goederen over het water getransporteerd. Dat komt overeen met 2 miljoen vrachtwagens. Ook de tuikabelbrug in Godsheide (Hasselt) is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst.

Volledig scherm Opvijzelen Tuikabelbrug Godsheide ( Hasselt ) © Mine Dalemans

“De bestaande tuikabelbrug met een lengte van ongeveer 320 meter (en een overspanning van circa 210 m tussen de twee pylonen) heeft momenteel een doorvaarthoogte van 6,79 meter maar de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende”, aldus Peeters. “Mede omdat de huidige brug nog in goede staat is, werd ervoor gekozen om hier geen nieuwe brug te bouwen maar de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug op te vijzelen zodat een doorvaarhoogte van 9,10 meter ontstaat. De overspanning blijft gehandhaafd omdat de bestaande pijlers behouden blijven en dus het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.”

Technisch hoogstandje

“Het opvijzelen van een brug van 3.200 ton is een technisch hoogstandje”, beweert Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Ter hoogte van de pijlers en landhoofden van de brug werden de voorbije dagen groepen vijzels geplaatst. Vooral de vijzelgroepen ter hoogte van de vier pijlers moeten het zwaarste werk leveren. De vier vijzelpunten moeten elk ruim 1.100 ton dragen.”

“Op de brug is ter hoogte van de landhoofden 1.560 ton extra ballast geplaatst verdeeld over de vier hoeken. Deze ballast moet ervoor zorgen dat de brug niet bezwijkt als de ondergrondse pendels worden doorgeknipt. Deze pendels zorgen er namelijk voor dat de brug stabiel blijft. Normaal trekken de tuien bij dit type brug de brug omhoog aan de uiteinden van de brug, de ballast moet nu tijdens de operatie de brug naar beneden op de landhoofden drukken.”

De brug wordt in totaal 2,56 meter omhoog gekrikt. Vandaag krikken de vijzels de brug al de eerste 1,28 meter omhoog. Dan worden tijdelijke steunbalken aangebracht waarop de brug zal rusten tot woensdag de resterende 1,28 meter wordt opgevijzeld. Als de brug op hoogte is worden de definitieve oplegtoestellen en studs of ondersteuningen (metalen buis volgestort met beton en oplegtoestel) geplaatst. Daarna kan de brug neergelaten worden.

Timing

Als de brug op hoogte is worden de wegaansluitingen verder afwerkt. Tegen eind juni 2022 voorziet de aannemer het einde van de werken en kan het verkeer opnieuw over de brug. De werken worden uitgevoerd door Mols Contractors nv voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro. Het opvijzelen van de brug gebeurt in samenwerking met de firma De Boer Civiele Technieken bv. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility.

Het project van de verhoging van de brug biedt niet enkel voordelen voor de scheepvaart op het Albertkanaal. De brug zelf krijgt ook een volledige facelift. Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek bovendien een recreatieve en ecologische functie, met een recreatiezone aan de westkant en een ecologische zone aan de oostkant. Dankzij een gescheiden, veiliger en comfortabeler fiets- en voetpad, dat langs de recreatieve, groene zone kunnen fietsers en voetgangers ook even stoppen om te genieten van een mooi uitzicht over het Heidepark en het Albertkanaal.

