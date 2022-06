Na amok in recreatiedomeinen: Stad Hasselt voert voorlopig geen extra maatregelen in op Kapermolen

HasseltTerwijl een recreatiedomein in Mechelen vandaag start met een identiteitscontrole om amokmakers te weren, houdt in Limburg het Hasseltse stadsbestuur het hoofd koel. “Als de hogere overheid beslist dat een identiteitscontrole overal van toepassing moet zijn, dan zorgen we daarvoor. Tot dan houden we de huidige maatregelen voor wat ze zijn”, zegt Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

In het Hasseltse Kapermolenpark gelden er vandaag verschillende veiligheidsmaatregelen. “We hanteren een maximumcapaciteit van 1.800 personen in en rond het binnen- en buitenzwembad van het park”, verduidelijkt burgemeester Vandeput. “Onze redders volgen allemaal een cursus waarin ze leren om discussies tussen bezoekers snel in de kiem te smoren. Is hun tussenkomst niet voldoende om mogelijke amok tegen te houden, dan komt de politie tussenbeide. Zij kunnen acties ondernemen in het kader van handhaving, maar het zijn in eerste instantie onze redders waarop we rekenen. Verschillende politiepatrouilles houden wel meermaals per dag het park in het oog.”

Stad Hasselt kreeg vorig jaar nog met amokmakers in het Kapermolenpark te maken. “Dat was een groep jongeren die afgesproken had om net buiten de afgesloten buitenruimte van het zwembad ammok te maken”, bevestigt de burgemeester. “De jongeren waren niet van Hasselt afkomstig. De politie had dit incident op dat moment goed opgevangen. Verder dan dat incident komt amok in Kapermolen vandaag gelukkig nauwelijks voor.”

Of de beveiliging in Kapermolen nog beter kan? “Dat hangt er vanaf hoe ver je daarin wilt gaan. Als provinciestad willen we mensen vooral een fijne tijd doen beleven. Wanneer de hogere overheid beslist dat andere maatregelen nodig zijn zoals een identiteitscontrole, dan zorgen we daar uiteraard voor. Maar de maatregelen moeten proportioneel blijven. Vandaag is zo’n identiteitscontrole of extra maatregelen in Kapermolen niet nodig”, aldus Vandeput.

