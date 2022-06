Moeite met je zicht tijdens het lezen? Infoblad ‘De Nieuwe Hasselaar’ heeft voortaan voorleesfunctie

Tot voor kort moesten Hasselaren die dat wensten een voorgelezen versie van ‘De Nieuwe Hasselaar’ aanvragen op een CD die ze dan toegestuurd kregen. “Een omslachtige en verouderde procedure. Daarom gingen we met onze dienst communicatie en onze toegankelijkheidsambtenaar rond de tafel zitten. Nu is de gesproken versie van De Nieuwe Hasselaar via een eenvoudige knop op onze site te beluisteren,” aldus burgemeester Vandeput.

Maar daar blijft het niet bij. “Op termijn willen we onze volledige website toegankelijk maken voor slechtzienden. Met verschillende partners bekijken we nu via welke manier we dat het best doen. Op vlak van toegankelijkheid is er nog veel werk aan de winkel, maar we blijven hier op inzetten,” besluit schepen Meynen.