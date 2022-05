Miss Limburg Silvana Spryos steunt ‘De Nok van Hasselt Run’: “Mentaal welzijn is een thema dat me bezig houdt”

De deelnemende sportievelingen moeten via een parcours van 4,5 kilometer doorheen velden en weiden naar het hoogste punt van Hasselt klimmen, waar de Nok gelegen is. Kleinere lopers kunnen zich uitleven op de 1.500 of 3.000 meter. Je krijgt deze dag ook de kans om aan een exclusieve atletiekworkshop deel te nemen, gegeven door Rosius en Van Alphen. Er is ook een tussensprint van 800 meter waar je per categorie prijzen van Runners’lab kan winnen.

Ambassadrice

Silvana benadrukt bij haar deelname dat het haar rol is als Miss Limburg om haar volgers ook aan te zetten om zich in te spannen voor het goede doel. “Daarnaast werkt Kids4Kids ook samen met Pieter Michiels die de kindjes bewust wil maken van het mentaal welzijn. Dat is een thema waar ik me persoonlijk ook fel mee bezig hou, omdat ik geleerd heb dat het belangrijkste is dat we gezond zijn op zowel fysiek als mentaal vlak. Het event spoort kinderen aan tot bewegen en zamelt ook nog eens geld in voor wie het niet zo gemakkelijk heeft om aan sport te doen.”