Misnoegde bezoekers zetten boel op stelten in Jessa Ziekenhuis: “Al twee keer politie moeten bellen”

Genk Minister Demir leert kleuters praten over hun gevoelens via boekje ‘Ja & Nee Gevoelens’

Omdat kinderen vaak niet de juiste woorden vinden om over hun gevoelens te kunnen praten, schenkt minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) elke Vlaamse kleuterschool het boekje ‘Ja & Nee Gevoelens’. De kinderen komen via de verhalen in contact met allerlei dillema’s waar ze telkens heel eenvoudig ja of nee op kunnen antwoorden. Om het project af te trappen, ging minister Demir in de klas van haar dochter één van de verhalen voorlezen.

28 oktober