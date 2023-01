Minister Weyts investeert 2,7 miljoen euro in Hasseltse scholen

Mol/Hasselt Twintiger krijgt drie jaar cel voor aanranding van 14-jarig meisje: man zocht slachtof­fers in jeugdhuis

Een 24-jarige man uit Hasselt heeft van de rechter in Turnhout een effectieve celstraf gekregen van drie jaar voor aanranding van de eerbaarheid van een 14-jarig meisje. De feiten vonden plaats in het Corbiehotel in Mol. Op de gsm van de dader werden een massa foto’s gevonden van – waarschijnlijk – minderjarige meisjes. Een deel daarvan in lingerie én opnieuw genomen in het Corbiehotel.

5 januari