Michelle Martin vanaf vrijdag definitief vrij zonder voorwaarden: “Dit is héél moeilijk voor ons”, reageert Paul Marchal

HASSELTMichelle Martin zal vanaf vrijdag worden vrijgelaten zonder voorwaarden. De vrouw die 30 jaar cel kreeg in de Zaak-Dutroux, zal kunnen staan en gaan waar ze wil. Dat maakte Paul Marchal, de vader van de vermoorde An, dinsdagavond zelf bekend via sociale media. “Net vandaag op 23 augustus kregen we de brief in de bus van het gerecht”, zegt Marchal. Op 23 augustus 1995 werden An en Eefje ontvoerd aan de Belgische kust.

“Het blijft moeilijk... zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt.” Zo begint het Facebookberichtje van Paul Marchal. In de nacht van 22 op 23 augustus 1995 werden de Hasseltse An Marchal en Eefje Lambrecks ontvoerd door Marc Dutroux.

Dag op dag 27 jaar later, kreeg vader Paul Marchal een brief in de bus van het gerecht, met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt. “Ze zal vanaf aanstaande vrijdag 26 augustus helemaal vrij zijn en gaan en staan waar ze wil. Ze is dan vrij, vervroegd! Het blijft moeilijk, maar het wordt nu allemaal nog zoveel moeilijker.”

Marchal verwijst in hetzelfde berichtje naar de kansen die Martin al kreeg van justitie. “Tijdens haar gevangenschap haalde de onderwijzeres nog enkele bijkomende diploma’s waaronder dat van jurist. En alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler en opgevangen eerst door de Katholieke kerk, daarna door een rechter. Wat je mij niet moet vragen, is om dit uit te leggen.”

Michelle Martin kwam in augustus 2012 al vrij onder voorwaarden. Uit het onderzoek bleek dat zowel Julie als Mélissa om van honger en dorst, negen maanden na hun ontvoering. Dutroux was op 6 december 1995 gearresteerd en moest voor een tijd de gevangenis in. Hij had zijn toenmalige echtgenote Michelle Martin opgedragen voor de kinderen te zorgen, wat ze niet deed. Ze kwam wel naar de bewuste woning om de hond te voederen, maar was naar eigen zeggen “bang om de kelder in te gaan bij de kinderen”.

Na zijn vrijlating in maart 1996 keerde Dutroux terug naar zijn kelder waar Julie inmiddels overleden was. Melissa was erg verzwakt en stierf diezelfde dag.

