“Met haar laatste energie heeft ze ons nog vastgepakt”: Peter (49) verliest vrouw Nele (49) in amper twee maanden tijd aan zeldzame ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Hasselnaar Jordy Croux ambitieus met Roda JC in laatste contract­jaar: “Deze club hoort thuis in Eredivisie”

6 november Jordy Croux debuteerde na tien jaar in de jeugdreeksen als 17-jarige bij RC Genk, maar stak in 2014 de grens over naar Nederland. Daar kwam hij in actie voor MVV en Willem II en sinds vorige zomer verdedigt de 26-jarige winger de kleuren van Roda JC. Zijn debuutseizoen in Kerkrade was geen succes, vooral te wijten aan een gebrekkig beleid, maar dit jaar hoopt Croux met Roda wel weer een rol van betekenis te spelen in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie.