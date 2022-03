Meer herbruiken, minder afval: Stad Hasselt ondertekent Vlaamse ‘Green Deal, Anders Verpakt’

Voetbal Eerste nationale Wouter Corstjens en Patro Eisden verliezen topper tegen Dender: “Zonder vier basisspe­lers wordt het moeilijk”

Een gehavend Patro Eisden hield tegen Dender één helft stand, maar zag nadien de tegenstander over zich heen walsen. De Maaslanders beten in de eerste helft nochtans flink van zich af en hadden via Arénate zelfs de betere kansen. Het uitvallen van kapitein Wouter Corstjens met een beenblessure en de uitsluiting van Arénate waren er echter te veel aan. De thuisploeg profiteerde en wipt met deze nieuwe driepunter in de klassering over Patro heen. “Zonder vier basisspelers is het moeilijk om aan te klampen. We hebben dringend een overwinning nodig”, baalde Wouter Corstjens achteraf.

