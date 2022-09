Meer groen en een gloednieuw ontmoetingscentrum: ontwerp voor Sint-Hubertussite in Runkst ligt klaar

Autosport Truck Grand Prix op Circuit Zolder is spektakel op en naast de piste voor heel de familie

Circuit Zolder is amper bekomen van een fantastische editie van de 24 Hours of Zolder of daar is het volgende grote evenement al. Sinds jaar en dag zijn de Trucks één keer per jaar te gast op het Limburgse asfalt voor de Volumex Belgian Truck Grand Prix met onder meer races van het Goodyear FIA ETRC of in mensentaal het EK snelheid voor trucks.

8 september