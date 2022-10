Meer dan 7.000 deelnemers voor ENGIE Dwars door Hasselt

In stralend herfstweer zullen deelnemers zondag kiezen voor een parcours van 3, 5, 10,5 of 15 km. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er de 1 km lange Kids Run. De 5 km kan je ook in duo lopen. In de CM-Duorun ben je met een zogenaamde buddyline verbonden met je loopmaatje. Nieuw dit jaar is de VOKA Bedrijvencompetitie. Liefst 42 bedrijven hebben zich ingeschreven, goed voor 857 lopers. Ook 43 middelbare en lagere scholen en drie scholen uit het hoger onderwijs staan zondag aan de start, goed voor 2755 leerlingen en studenten in totaal.